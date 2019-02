У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У шестим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” спатра проблем зоз нєдостатком учебнїкох на руским язику, а „Нашо места” информую, медзи иншим, о трибини о борби процив карцинома у Коцуре и о балох котри отримани по наших местох.

„Економия” пише о преподаваньох з нагоди 100-рочнїци роботи Привредней комори Войводини, Рочней скупштини Здруженя паприґарох у Керестуре и Конференциї „Войводина у 2019.”.

О активносцох КУД „Жатва” у Коцуре, пририхтованьох за Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї и о чуваню материялного скарбу пише рубрика „Култура и просвита”.

„Мозаїк” понука розгварку зоз Маю Орихан, а рубрика „Людзе, роки, живот” представя Златка Балинта, огньогасца зоз Жаблю, Йовґена Ґечу Преґуна з Руского Керестура и Звонимира Барну зоз Вуковару.

„Духовни живот” у тим чишлє дава прегляд податкох зоз матрикулох зоз шицких наших парохийох.

На „Спорту” пише о пририхтованьох фодбалерох ФК „Искра” и ОФК „Бикич” за ярню часц першенства, о отриманим медзинародним турниру „Русин куп” у Керестуре и о Дюрови Мудрийови зоз Зренянину, котри ше занїма зоз штреляцтвом.

