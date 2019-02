ШИД – Заменїк предсидателя Општини Зоран Семенович вчера у Вашици обишол место у улїци Николи Тесли дзе ше почало меняц древени електро-слупи з бетонскима.

Дзекуюци сотруднїцтве Електропривреди Сербиї и локалней самоуправи вислужени древени електро-слупи буду заменєти у осем населєних местох шидскей општини.

По словох Зорана Семеновича, слупи буду заменєни, окрем у Вашици, и у Шидзе, Куковцох, Ґибарцу, Беркасове, Адашевцох, Бикичу и Соту.

