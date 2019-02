Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Перше тогорочне число часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, у обсягу од 160 боки, спатрело шветлосц дня и поставене є на сайту установи.

Як и звичайно, число отвера блок з уметнїцкей литератури, у котрим на тот завод фраґменти з романа „Тиски квет” Юлияна Тамаша, а ту и писнї з рукопису „Одняти од псох” Славка Романа Ронди.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши штерацец перше предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завита на руски язик, дзе з тей нагоди можеме пречитац „Кнїжку Йова”, котру зоз старогреческого преложел Михал Рамач.

У рубрики „История” обявена наукова робота др Янка Рамача „Перша фаза видаваня Руских новинох (1924-1930)”, котра ше на одредзени способ надовязує на вельки ювилей нашей култури – 100-рочнїцу од снованя Руского народного просвитного дружтва.

„Етнолоґия – етноґрафия” приноши другу, закончуюцу часц роботи Михаїла Римара „Ґеоґрафски пременки салашох у околїску Руского Керестура”, док у рубрики „Рочнїци – ювилеї” Михал Рамач пише о академикови Олексови Мишаничови, а Любомир Медєши о Янкови Олєярови.

Шлїдзи рубрика „Статї и есеї” у котрей обявена статя Юлияна Папа „Карпатски леґенди”

Микола М. Цап автор библиоґрафиї „Олекса Мишанич и Руснаци и Українци Югославиї/Сербиї”, док Ваня Дула приказує найновшу збирку поезиї Тамари Рончевич „Капка на концу нохца”.

Як остатнї прилог у тим чишлє обявене „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво з часописом „Шветлосц” през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох. У „Упутству” ше, медзи иншим, гвари же роботи маю буц пририхтани у складзе зоз медзинароднима стандардами, а публикую ше на шицких славянских и на главних шветових язикох. Термин за придаванє рукописох 30. Юний чечуцого року.

Число илустроване з малюнками Сонї Папуґа Андєлич.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

