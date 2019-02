Нови концепт Фестивала „Коцурска жатва”

Стан у Културно-уметнїцким дружтве барз добри, понеже секциї котри порушани активно робя и членство вше масовнєйше, поручує подпредсидателька КУД „Жатва” Весна Раґаї-Цап.

Подпредсидателька Дружтва Раґаї Цап очекує же после жимского розпусту, дзеци ше враца ґу порядним и звонкашколским активносцом котри маю у нашим Дружтве.

– Нє мали зме вельки паузи анї под час жимского розпусту понеже зме пририхтовали музични точки за Крачунски и Святосавски концерти. Пре технїчни проблеми котри зме мали у прешлим периодзе фолклорна секция нє могла виступиц на дзепоєдних концертох и манифестацийох – гвари Весна Раґаї-Цап.

У децембру прешлого року порушана нова секция у КУД „Жатва” на котрей ше читаю басни, сказки и приповедки дзецом школского возросту.

– Нажаль, лєм два мацери приводзели дзеци на тоту секцию, так же мой упечаток же Коцурци нє похопели, або нє чули за тоту идею же ми им єдну годзину чуваме дзеци, односно читаме им приповедки по руски и бавиме ше з нїма. Понеже тоту идею нє препознали, тота секция отримала лєм три стретнуца, односно нє зажила – гвари Весна.

РОБИЦ ШЕ БУДЗЕ НА КВАЛИТЕТУ

Фолклорна секция активно роби и Желько Фаркаш отримал першу пробу внєдзелю, а Владимир Иван Вева тиж будзе приходзиц по потреби. Тамбурова секция зоз Слободаном Вельовичом тиж предлужує робиц, як и Подобова секция котру водзи уметнїк и наставнїца Силвестер Макаї, хтора ше помали омасовює понеже окрем дзецох заинтересовани и старши. У планє же би зоз роботу почала робиц и Литературна секция котру будзе водзиц писателька и професорка Серафина Макаї. Марко Буїла, школяр керестурскей Ґимназиї порушал Шпивацку секцию, оформел ґрупу и позберал стредньошколцох котри заинтересовани за шпиванє и пририхтую ше за наиходзаци наступи. Ритмична секция хвильково у паузи, алє на яр знова починаю зоз пробами, а Еколоґийна секция котру водзи Мелания Мали тиж будзе робиц накадзи пукнє яр. Бабкарска секция тиж у планє же би зажила, як и Драмска секция котру предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта пририхта зоз школярами.

– Тото цо тиж нове, то же маме нови стол за столни тенис, та Владимир Маґоч котри руководзи зоз тоту секцию мал аж и превельке интересованє за тот спорт, та маме идею направиц и турнир у будучносци на отвореним у тим спорту. Тиж так, маме и нову Модну секцию котру водзи Инес Мученски, а дзеци заинтересовани и креативни су – наглашела Раґаї-Цап.

У новим зволаню нашого Националного совиту єст досц Коцурцох котри порихтани участвовац у рижних обласцох же би ожили дзепоєдни обласци у нашим држтвеним живоце.

– Єст вельо сеґменти у котрих треба ище робиц, алє я ше наздавам же тоти особи котри у Совиту тиж буду порихтани дац свойо доприношенє же би шицки нашо дружтва и секциї робели цо квалитетнєйше – визначела Весна.

ХИБЯ НАМ КАДРИ

Весна Раґаї-Цап визначела же и Хорска секция би могла барз добре робиц у Коцуре, алє и музична, понеже велї родичи, млади людзе котри талантовани знаю грац и шпивац, алє свой талант чуваю дома, а могли би тото свойо знанє дац у КУД „Жатва”, односно тримац годзина, бо оформиц даяку секцию за гранє або шпиванє, алє нєт инициятиви.

– Хибя нам кадри, то правда, алє ми маме аматерох котри маю вельке жаданє робиц зоз дзецми, а трудзиме ше же би мали длугорочне искуство кед уж нє маю диплому – гвари Раґаї-Цап.

У наступним периодзе члени секцийох КУД „Жатва” ше буду пририхтовац за рижни ярнї смотри и наступи на наших фестивалох.

Кед слово о Културней манифестациї „Коцурска жатва” котра будзе традицийно отримана на лєто, планую ше новини котри би ошвижели фестивал и на даяки способ збогацели, здумана нова концепция, на котрей треба робиц и реализовац ю цо квалитетнєйше, а по словох подпредсидательки КУД „Жатва” шицки ше потрудза же би плани и витворело.

