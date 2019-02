Схадзка СО Кула заказана по наглим поступку

КУЛА – Понеже на схадзки Општинскей ради утвердзени предлог Одлуки о оцудзеню будовательней жеми зоз явного власнїцтва Општини Кула нємецкей Компаниї „Вицман”, схадзка Скупштини општини Кула заказана по наглим поступку за нєшка на 10 годзин.

Компания „Вицман” 1. фебруара вибрана на явней лицитациї, бо дала єдине и найвигоднєйше понукнуце за купованє шейсц гектарох жеми у индустрийней зони у Кули. Очекує ше же у септембру буду отворени перши 100, од планованих 350 роботних местох. Тота компания лидер у правеню флексибилних часцох за автомобилску индустрию, а ма 24 компаниї у 19 державох.

Одборнїки буду розпатрац и предлог Одлуки о приношеню вименкох и дополнєньох просторного плану општини Кула, предлоги о вибору предсидателя, заменїка предсидателя и членох сталних роботних целох Скупштини општини Кула, менованю Комисиї за утвердзованє назви улїчкох и одредзованє швета Општини Кула, як и о розришованю и поставяню членох Штаба за позарядово ситуациї општини Кула.

