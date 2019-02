КОЦУР – Предлужую ше жимски едукациї за польопривреднїкох, та нєшка, 8. фебруара у Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре, подприємство Chemical Agrosava орґанизує презентацию АС гибридох кукурици.

Преподаванє почнє на 18 годзин, а поволани шицки польопривреднїки котри жадаю дознац же яки нови гибриди понука тот познати бренд.

