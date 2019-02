Каритасова акция у предавальнох будзе тирваца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гуманитарна акция збераня намирнїцох парохийного Каритасу за людзох у потреби, у сотруднїцтве з двома керестурскима предавальнями ше указала успишна, а як дознаваме будзе предлужена и тирваца.

Акцию дарованя намирнїцох и средствох за гиґиєну порушана пред двома тижнями указала же керестурски жителє дзечнє подаровали дацо з того цо купели у двох керестурских предавальньох – у самоуслуги „Фреш” на месце дакедишнєй „Юарбисовей”, на Вельким шоре, и у самоуслуги „Тренд би” на Новим населєню.

Перши пакети помоци хтори назберани на таки способ, каритасово волонтере тих дньох подарую даскелїм фамелийом у потреби, и дзекую шицким цо ше одволали на тоту акцию. Тиж поволую каждого хто жада, же би на таки способ помагал през цали рок.

