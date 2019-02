Оформени Совит Месних заєднїцох Општини Кула

КУЛА – На инициятиву предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича, 6. фебруара у його кабинету отримана схадзка зоз чолнима людзми шицких месних заєднїцох у општини, на хторей ше розпатрало актуалну ситуацию у нїх. Оформени и Совит месних заєднїцох.

Тото општинске цело оформене же би ше витворело ище лєпше сотруднїцтво месних заєднїцох з Општину, пре цо ефикаснєйше ришованє проблемох гражданох. Предложене же би ше члени Совиту стретали раз мешачно, а зоз предсидательом Општини голєм раз у трох мешацох.

На схадзки зоз предсидательом Миляничом Руски Керестур представяли предсидатель Совиту и секретар Месней заєднїци Владимир Олеяр и Михайло Сабадош.

Як за Рутенпрес виявел Олеяр, у розгварки о найважнєйших проблемох МЗ, за керестурску ше видвоєло ришованє трох приоритетох, а то зогриванє Спортскей гали, фабрика води и преширенє и реконструкция драги Руски Керестур–Крущич.

По словох Олеяра, уж вчера после схадзки, поробени ище єден адинистративни крочай медзи Општину, одн. керестурску Школу и Покраїну хтори водзи до конєчного ришеня зогриваня Спортскей гали.

