Представена кнїжка Михала Рамача

НОВИ САД – Кнїжка „Доволованє ясних видоглядох” („Зов ведрих видика”) нашого писателя, новинара и публицисти Михала Рамача, новосадскей публики представена вчера, 7. фебруара у рамикох Новосадского литературного фестивала „Розгварки о любови (ґу читаню)”.

Кнїжка у чиїм поднаслове стої „Есеї о страху о шлєбоди” заправо вибор з авторских написох, коментарох, анализох и зродних публицистичних формох хтори Рамач обявйовал през вецей децениї своєй новинарскей роботи у рижних углядних медийох, лєбо наменски писал за рижнородни публикациї.

Кнїжка, у хторей друковани тексти по сербски, читательней публики ище раз представя Рамачово погляди на блїзшу прешлосц сербскей держави и дружтва, алє и посткомунистичних жемох восточней Европи. Починаюци од часох пред валяньом Берлинского мура, през подїї на ексюгославянских просторох дзеведзешатих, та по конєц Постоктоберскей Сербиї, Рамач пише о шицких погришних одлукох и нєвихаснованих нагодох у процесу транзициї нашого дружтва, чийо пошлїдки жиєме и нєшка. Други фокус кнїжки на актуалних подїйох у України, а през обидва преткани и авторово становиска о наших, „руских” питаньох и обставинох.

На промоциї отриманей у Ресторану „Паша” о кнїжки, алє и Рамачови як новинарови и колеґови бешедовали домашнї Фестивалу Дьордє Рандель, Димитриє Боаров и др Борис Варґа, як и Никола Янкович спред видавательней хижи „Медитеран паблишинґ” хтора обявела и тоту, и предходно уж представену кнїжку Михала Рамача „Дунайска рапсодия”.

