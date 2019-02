(Нє)дружтвени мрежи

Mоц и уплїв дружтвених мрежох на живот и заєднїцу, окреме остатнї роки, наросла по нєзадумни висоти. Поняца як „инфлуенсер”, „ютюбер”, „opinion-мейкер”, „трендсетер”, лєбо „бот”, з интернету ше навелько преселєли до каждодньовей бешеди и живота. Вироятнє тим цо нє часто он-лайн и на мрежох, шицко тото випатра як да ше зобудзели у цудзей жеми, без прекладателя.

Понеже интернет нє медий алє нови явни простор, главна предносц тей „зони шлєбоди и демократиї” же кажде ма право повесц цо дума, и коло себе зберац истодумнїкох хтори маю подобни становиска. Робота спомнутих „инфлуенсерох” праве же би на свой бок прицагли тих цо ище нє маю становиско.

Фейсбук, Твитер, Инстаґрам лєбо Ю-тюб канал лєм дзепоєдни з популарнєйших дружтвених мрежох на хторих можеце ступиц до поштредного контакту з (нє)истодумнїками ширцом швета. Дакому тот контакт оможлїви нєвичерпне жридло приходу, а дакому, заш, же би зоз своєй дньовей хижи водзел шветову политику. Уж узвичаєне же Доналд Трамп свойо идеї и роздумованя перше сообщи шлїдбенїком на Твитеру, а аж потим членом кабинету, кед же го, евентуално даєден з нїх нє „запровадзел”.

Уплїв дружтвених мрежох ґлобални феномен. Концом януара мали зме нагоду видзиц його розмири и у Новим Садзе, у вельким тарґовищним центру дзе горда тисячох тинейджерох направела стампедо же би наживо видзели ютюбера чийо творче мено Баба Праше. Перформанс одказани, а шора медзи клинцами мушела правиц аж и Интервентна бриґада. Иншак, ми цо зме старши од милениялней ґенерациї за дотичного ютюбера по теди анї нє знали, а випадло же його канал провадзи милион тинейджерох.

За тот случай мож повесц же є бениґни социолоґийни феномен. Медзитим, зоз Твитер и Фейсбук профилох наших политичарох часто ше шири токсични жґрид по природи и дружтву. Контаминация, без огляду чи то „инфлуенсере” з владаюцого естаблишменту, чи зоз опозицийних шорох. Увредзованя, слова мержнї и дискриминациї, нєдодумани вилїви „мудросци” хтори духовити и шмиховальни як вред на жалудку, парадоксално (лєбо нє), заправо, прицагую и найвекшу увагу явносци. Ошмелює лєм тренд же орґани одвичательни за високотехнолоґийни криминал остатнї час досц швидко пренаходза тих цо по явних мрежох грожа з насилством, та и горшим.

Нажаль, нашо дружтвени мрежи ше пошвидко нє култивую. Отже, то єден з остатнїх „вентилох” дзе мож виляц жовч, а тиж и єден з ридких каналох през хтори опозиция може комуниковац з симпатизерами и гражданску явносцу, бо векшина националних медийох за ню заварти. На концу, и чечуци протест „1 од 5 милионох” ше праве з мрежох вилял на улїци городох. Визначнєйших опозиционерох нє мож чуц и видзиц на телевизиї, алє зато „нєумрежена” публика на телевизиї промптно и вичерпно дозна о каждим їх ґафу и глупосци направених на мрежи, з нєзаобиходним державотворним коментаром же „вони анї нє маю програму, окрем квилєня и пропаґованя мержнї”. И так доокола. Нє мож буц мудри же хто ту кому наисце роби услугу, и чи наисце стої стара маркетинґска максима же „и подли публицитет добри публицитет”.

Но та, кед вистанєм од дружтвених мрежох, и кед вецей нє мам жалудок за таблоиди и инши медиї, я ше видзем прешейтац. Поведзме, пияток вечар. Стретнєм людзох хторих сом нє видзел остатнї двацец роки, одкеди зме ше остатнїраз вєдно шейтали. То, випатра, моя дружтвена мрежа, нє така токсична, и наисце благотворна за ментални баланс. Праве нагода же бим оддихнул од статусох, ботох и хейтох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)