Почали преподаваня у першей Школи за ваготни жени Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – У Дому здравя Жабель вовторок, 5. фебруара, почала робиц Школа за ваготни жени у Општини Жабель.

На першим преподаваню патронажна шестра гуторела о пририхтованьох за одход до породзилїща и за дочекованє беби у обисцу, як и о витворйованю права на финансийну помоци и дзецински додаток.

Преподаванє о психолоґийних пременкох у ваготносци отримала психолоґ другого дня Школи за ваготни жени, котра почала з роботу дзекуюци финансийней потримовки ресорного Министерства и Општини Жабель.

-Наздаваме ше же будзе досц заинтересовани жени за Школу, бо у зависносци од того числа зме годни орґанизовац преподаваня. Заинтересовани жени ше можу явиц було кеди и буду обвисцовани о преподаваньох. Приявиц ше можу шицки ваготни жени без огляду у котрим су тижню ваготносци, а ми ше будземе намагац потолковац им шицко цо их интересує. Школу зме модификовали, та на преподованьох, окрем патронажних шестрох, совити буду давац и психолоґове, ґинеколоґове и педиятри, гварел Никола Дукич, директор Дома здравя Жабель.

У фебруаре буду ище пейц преподаваня – на стреду, 13. фебруара на 13 годзин ґинеколоґ будзе бешедовац о предзнакох и знакох полога, царским резу, епидуралней анестезиї и подобних темох, а на штварток, 14. фебруара и на вовторок, 19. фебруара на 12 годзин преподаванє отрима патронажна шестра – перши дзень о допатраню жени у тим периодзе и дойченю, а други дзень о купаню беби, превиваню пипка. Предостатнє преподаванє будзе на штварток, 21. фебруара на 13 годзин кед будзе слово психолоґа о прирхтованю за родительство, а на пондзелок 25. фебруара на 12 годзин педиятер пове вецей о маститису, коликох, раґадох, хормонских пременкох на скори дзецка, УЗВ клубох, вчасним психо-моторнм розвою беби и друге цо значне за розвой дзецка.

Заинтересовани за Школу ше можу информовац и приявиц на 021/831-054 локал 101. Од 7,30 по 8,30 годзин и од 13 по 14 годзин кажди роботни дзень або особнє у просторийох за патронажну службу у Дому здравя у Жаблю.

