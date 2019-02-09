У Шидзе нєшка „Сримска забивачка и колбасияда“

ШИД – Традицийна туристична манифестация „Сримска забивачка и колбасияда“, 22. по шоре, будзе отримана нєшка у Шидзе, ана 11 годзин, такой по отвераню, шлїдзи перше екипне змаганє и то у швидким фаластованю закланей швинї.

Буду ше змагац и екипи у правеню швижей колбаси, а поєдинци у тим хто швидше поє цо вецей пражени колбаси.

Окремна фахова комисия будзе оценьовац сухи колбаси продуковательох, а на соботу опрез Спортского центру буду и штанди зоз месовима продуктами хтори годно купиц.

Побиднїки по катеґорийох буду преглашени на нєдзелю на шветочней вечери, а госцох будзе забавяц Тамбурови оркестер „Зоруле“.

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