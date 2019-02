„Вицман” може инвестовац, одлучела СО Кула

КУЛА – Нєшка отримана друга схадзка Скупштини општини Кула, зволана по наглим поступку, а причина за таке зволанє, як пояшнєл предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич, то интерес заинтересованих инвеститорох за укладанє до Општини.

Накадзи прилапени дньови шор, потвердзени мандати штиром новим одборнїком, шицки зоз лїстини „Александар Вучич – прето же любиме Кулу”, а медзи нїма и Тихомир Медич зоз Руского Керестура.

Главна точка нєшкайшей схадзки була Одлука о оцудзеню будовательней жеми зоз явного власнїцтва Општини Кула нємецкей Компаниї „Вицман”. Слово о шейсц гектарох жеми хтора ше находзи у индустрийней зони у Кули, а хтору нємецка компания купела за 37 милиони и 800 тисячи динари. На тей поверхносци ма буц вибудовани погон за продукцию флексибилних елементох за автоиндустрию, у хторим плановане же би роботу достали коло 300 роботнїки.

На нєшкайшей схадзки прилапени и предклад Ришеня о вибору предсидателя, заменїка предсидателя и членох стаємних роботних целох СО Кула, менованю Комисиї за утвердзованє назвох улїчкох и одредзованє шветох општини Кула, як и предклад Ришеня о розришеню и менованю членох Штабу за позарядово ситуациї Општини Кула.

