На пондзелок Лурдеска Мария и Кирбай у керестурскей каплїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 11. фебруара, на дзень Лурдескей Мариї у каплїци Шестрох Служебнїцох на Капущаним шоре (Б. Кидрича, при Старецким доме) будзе преславени Кирбай.

То дзень молитви у тей каплїци понеже там буду Служби Божо на 10 и 17 годзин, будзе нагода за св. Споведз, служени и Молебени до Богородици и будзе ше модлїц молитва Ружанцу, одн. пацеркох.

На тот дзень Католїцка церква ше здогадує першого чудесного указаня Богородици – 14-рочней пастирки Бернадетки цо ше случело у варощику Лурду, 11. фебруара 1858. року. Лурд нєшка єдно з найпознатших Марийових святилїщох на швеце.

