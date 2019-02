На нєшкайшей схадзки УО Рускей матки – о актуалносцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор (УО) Рускей матки и Редакцийни одбор глашнїка Рускей матки „Руснак” нєшка на 18 годзин отрима заєднїцку схадзку у просторийох того здруженя.

На дньовим шоре будзе розпатранє и оцена предкладаня Орґанизацийного одбору Националного швета Руснацох же би надалєй централни шветочносци були отримовани у Новим Садзе.

На схадзки будзе догварки и о виборе и пририхтованю проєктох за конкурованє до покраїнских серкетариятох и до Министерства култури и явного информованя, як и догварка о часу и месту отримованя порядней рочней Скупштини Рускей матки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)