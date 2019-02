КОЦУР – Прешлого викенду, односно 9. и 10. фебруара ФК „Искра” зоз Коцура одбавела два пририхтуюци змаганя и зазначела єдно пораженє и єдну побиду.

Всоботу у Коцуре „Искра” бавела процив „Пролетеру” зоз Равного Села и страцела зоз 2:1. Ґол за „Искру” дал Радован Ґаґович.

Вчера „Искра” бавела у Туриї процив екипи „Младосц”, котра ше змага у Войводянскей лиґи. „Искра” на тим чежким госцованю победзела зоз 2:1

Ґоли за „Искру” на тим змаганю дал тиж Радован Ґаґович.

