КОЦУР – Внєдзелю, 10. фебруара у рускей грекокатолїцкей церкви у Старим Вербаше отримана служба за тїлесне и духовне здравє шицких парохиянох.

Службу Божу служел старовербаски парох о. Алексей Гудак, а до церкви на тот завод пришли парохиянє котри почувствовали потребу, окреме ше помодлїц за свойо, алє и за здравє своїх ближнїх.

По законченю Служби Божей о. Алексей Гудак шицких парохиянох благословел зоз швецену водичку.

