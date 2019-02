Предлужую ше преподаваня за коцурских польопривреднїкох

КОЦУР – У Месней заєднїци у Коцуре пияток, 8. фебруара, предлужени жимски едукациї за польопривреднїкох.

У орґанизациї Землєдїлскей задруґи (ЗЗ) „Либела продукт” подприємство „Chemical Agrosava” орґанизовало презентацию АС гибридох кукурици, а парастом представени и препарати за защиту културох котри заступени у коцурским хотаре.

Як визначел маст. инж. поль. Радован Беґович, тото подприємство у своїх каталоґох ма обявени шицки гибриди котри мож купиц, як и резултати шицких окончених оглядох. Тиж информовал присутних же того року пласовали нови бренд, Клуб А, котри облапя єдну ґрупу польопривредних апатикох у котрих заступени шицки їх продукти.

Дипл. инж. поль. Хайдана Мркаич представела АС гибриди кукурици и препарати котри найлєпши за защиту кукурици, жита и сої. Представени АС гибриди котри флексибилни, адаптивни шицким условийом хованя, потим АС гибриди котри ше частейше хасную на плоднєйшей жеми, за лєпшу аґротехнїку и аґроеколиґийни условия, и на концу силажни гибриди котри ше хаснує у продуковательству висококвалитетней силажи. Тиж представени огляди и резултати приносох у бачким округу за прешли рок.

Преподаванє було нащивене, а ЗЗ „Либела продукт” за шлїдуюци тидзень ма плановану ище єдну едукацию же би ше шицки коцурски польопривреднїки цо лєпше информовали и пририхтали за наиходзаци роботи.

