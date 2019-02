Нова идея о централней преслави за явну розправу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор (УО) Рускей матки (РМ) на своєй соботовей схадзки нє потримал предкладанє Орґанизацийного одбору о централней преслави националного швета, або як предложене же би тота идея була розпатрана на трибинох у шицких наших местох та же би о тим одлучела векшина.

Таке становиско УО РМ завжал понеже дума же Орґанизацийни одбор нє ма досц арґументи же би ше централни преслави од шлїдуюцого року отримовало лєм у Новим Садзе, а з акцентом на вше друге место дзе жию Руснаци. Їх становиско потримала и народна посланїца Олена Папуґа хтору УО поволал на свою схадзку.

На схадзки УО було поради и о предложених 10 найзначнєйших активносцох Рускей матки у наступаюцим року, за хтори ше будзе конкуровац до двох покраїнских секретариятох, до Министерства култури, до Општини Кула и до Националного совиту.

Управни одбор тиж одредзел же би порядна рочна Скупштина Рускей матки була отримана 23. фебруара у Руским Керестуре.

Предсидатель РМ Дюра Папуґа, УО обвисцел и же орґанизатором централней преслави националного швета послал писану протесну пригварку на нєправилносци у привитованю високих госцох хтори ше случели на тогорочней Централней шветочносци у Руским Керестуре.

