КОЦУР – Члени Совиту коцурскей Месней заєднїци Мирко Штрбац и Владимир Копчански на чолє зоз предсидательом Жельком Бєланом, всоботу, 9. фебруара нащивели манастир Раваница у Врднику на Фрушкей гори и з тей нагоди однєсли донацию у котрей було сухомеснати продукти, вайца, кукурици и єдзенє за пси.

Окрем Месней заєднїци, у донированю участвовали и месара „Трис”, СТР „Любоєвич” и польопривреднїк зоз Коцура Срдян Мунич, котри тиж бул у нащиви манастиру Раваница.

