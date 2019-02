НОВИ САД – У цеку ажурованє членства у Руским културним центру (РКЦ), так же ше пополнює нови приступнїци и прави нови членски карти. Приступнїци мож пополнїц кажди роботни дзень од 10-13 годзин у канцелариї РКЦ, лєбо вечар у Клубу. Мешачна членарина 100 динари.

