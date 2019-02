КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – После числених заувагох на очкодованє драгох после жимского периоду, зоз компетентней служби Општини Кула наявене платанє дзирох на драгох у цалей општини Кула.

Компетентна служба спатра ситуацию на терену, алє ту и можлївосц шицких гражданох зоз местох кулскей општини, же би найвекши дзири приявели до месних заєднїцох.

