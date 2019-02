Представени нови мири за обезпечованє роботних местох

КУЛА – Вчера, 12. фебруара отримана схадзка Совиту за обезпечованє роботи Општини Кула, на котрей розпатрани нарис Локалного акцийного плану за обезпечованє роботи за 2019. рок. Зоз схадзку предшедовала предсидателька Совиту Наташа Станоєвич, а були присутни и представнїки занятих у Општинскей управи, Националней служби за обезпечованє роботи, поднїмательох и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Програму и мири активней политики обезпечованя роботи у општини Кула, з тей нагоди представел шеф Канцелариї за локални економски розвой Милош Данилов, а медзи иншим вон потолковал же ше з тим планом обезпечує векши уплїв на тарґовищу роботи, як и же ше порушує розвой нових активних мирох за обезпечованє роботи.

Попри активних мирох, явних роботох, обукох за порушованє самостойного бизнису, промовованю поднїмательства при женох, СЕЕД програми, по першираз, Општина Кула потримала и мири за катеґориї котри чежше доходза до роботи.

Нарис Локалного акцийного плану за обезпечованє роботи будзе розпатрац и Општинска рада на идуцей схадзки.

