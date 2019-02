Преслава преглашеня епархиї св. Миколая будзе 18. и 19. мая

РУСКИ КЕРЕСТУР – У шедзиску новопреглашеней епархиї св. Миколая у Руским Керестуре вчера догварени поєдиносци коло преслави преглашеня епархиї, а преслава будзе отримана 18. и 19. мая у Руским Керестуре и Новим Садзе. Тото догварене на схадзки хтору водзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а на котрей були присутни священїки з наших парохийох и представительки шестрох Служебнїцох.

Централна преслава будзе у Руским Керестуре, внєдзелю, 19. мая у Катедралней церкви на Литурґиї найскорей на 10 годзин, на хторей буду участвовац вельке число владикох и священїкох, на чолє зоз префектом Конґреґациї за восточни церкви у Риме, а то кардинал Леонардо Сандри.

На Службу ше обчекує же би попри Керестурцох пришли и вирни зоз шицких наших парохийох вєдно зоз своїма священїками хтори буду орґанизовац тот одход, а владика поволує же би пришли у цо векшим чишлє.

Всоботу вечар, у новосадскей конкатедрали св. Петра и Павла владикове хтори буду змесцени у Новим Садзе, буду служиц Вечурню, а по вечурнї планована пригодна академия.

Най здогаднєме, наш Апостолски еґзархат за грекокатолїцкох у Сербиї, по одлуки св. пристола у Риме, прероснул до Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре дзе ю и преглашел владика Георгий, 6. децембра на швето св. Миколая по новим календаре.

