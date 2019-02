Министер младежи и спорту нащивел Шид

ШИД – Министер младежи и спорту Ваня Удовичич вчера нашивел Шид, а приял го Предраґ Вукович, предсидатель општини зоз сотруднїками.

Министер Удовичич и представнїки локалней власци бешедовали о стану спорта на подручу општини Шид, о положеню младих, як и о можлївосцох кельо ресорне министерство годно помогнуц.

Удовичич потим нащивел Спортски центер и тренинґ младших катеґорийох рукометашох Рукометного клуба „ Раднички” и гварел же министерство будзе даровац опрему за рукометни и фобалски клуб, як и 40 спортски лабди.

Министер нащивел и тренинґ фодбалерох ФК „Сримец” у Беркасове и бешедовал зоз предсидательом клуба Зораном Видовичом о потребох хтори министерство годно витвориц за лєпши условия за роботу клуба.

