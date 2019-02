КОЦУР – Вчера, 12. фебруара коло закрица будинку коцурскей Месней заєднїци положени нови циви.

Робота започата ище концом прешлого рока, медзитим, пре нєвигодну хвилю робота аж вчера докончена.

Коцурска Месна заєднїца за тоту роботу анґажовала будовательне подприємство „Биджич” зоз Червинки, чийо роботнїки положели циви коло будинку.

(Опатрене 23 раз, нєшка 23)