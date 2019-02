КОЦУР – У коцурским оддзелєню Народней библиотеки „Данило Киш” зоз Вербасу, а з нагоди означованя шветох св. Трифуна и св. Валентина, нєшка будзе отримани Литературни вечар „Поезия и вино”, на котрей учашнїки програми буду читац и рецитовац о любови.

Литературни вечар почнє на 18 годзин, а окрем у красней поезиї, нащивителє буду уживац и у добрим вину котре будзе послужене по законченю литературного вечара.

