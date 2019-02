КОЦУР – У просторийох Добродзечного огньогасного дружтва, коцурски ДОД у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Вербас, нєшка орґанизує 24. акцию добродзечного даваня креви.

Акция будзе тирвац од 16 до 18 годзин, а поволани шицки гумани людзе же би пришли до просторийох коцурского Добродзечного огньогасного дружтва дац крев и на тот способ помогнуц своїм ближнїм.

