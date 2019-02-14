Тирва други круг за кулски Сениорски карточки

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – У цеку други круг прияви за кулски Сениорски карточки, поволанка отворена як за привреднїкох, так и за пензионерох. Пензионере з Руского Керестура вимогу за видаванє карточки можу придац у просторийох Месней заєднїци у Спортскей гали 28. фебруар кажди роботни дзень од 8 по 14 годзин. Потребне же би принєсли особну карточку и найновши пензийни чек.

Кулску сениорску карточку може достац кажди пензионер з териториї општини Кула, а предвидзене же би ше з тоту карточку витворйовало рижни вигодносци при купованю и плаценю услугох. Карточки буду виробени аж по законченю приманя приявох, а треба надпомнуц же членство у пензионерских здруженьох и орґанизацийох нє услов за правенє карточки.

Же би ше уключели до проєкту поволани и шицки заинтересовани привреднїки у истим термину котри дзечни пензионером дац одредзени вигодносци. Привреднїк одлучує о висини попусту, о артиклох лєбо услугох котри буду знїжени, як и о дню кеди тоти вигодносци годно витвориц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)