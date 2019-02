Штредньошколци нащивели „Белаву птицу”

КУЛА – Здруженє МНРО „Белава птица” у Кули 12. фебруара нащивела ґрупа школярох Штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестур зоз педаґоґиню Любицу Няради.

Тоти медзисобни нащиви и друженє хасновательох того специфичного Здруженя и керестурскей Школи уж традицийни, а на тот Завод школяре особи у „Белавей птици” нащивели з нагоди наиходзацого Дня залюбених.

З нїма препровадзели час у друженю, шпивали им и грали, а однєсли им и пригодни лакотки, та ше чежко було розисц. Як визначує Нярадийова, тото сотруднїцтво шицким барз хасновите, бо збогацує и оплеменює и єдних и других.

