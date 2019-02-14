Будзе ше исц на паломнїцтво до Києва

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохия св. оца Миколая з Руского Керестура того року орґанизує паломнїцтво до Києва, у чаше од 25. априла вноци по 4-5. май. За тераз приблїжна цена 250 еври, а точнєйша будзе на час обявена.

На драги до Києва предвидзене зайсц и ноцовац у Ужгородзе, од 27. по 1. май пребуванє у Києве, а при врацаню ше од 1. по 4. май останє нащивиц Львов. Паломнїцтво плановане у чаше Велькей ноци по старим календаре, та будзе окреме атрактивне.

На паломнїцтво єст места за 50 особи, а попри Керестурцох поволани и вирни зоз шицких наших парохийох. Приявиц ше треба на керестурску парохию на тел. 025/703-836, або Иванови Гардийови на тел. 063/889-64-67.

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