У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седмим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о уключованю керестурскей Школи „Петро Кузмяк” до проєкту електронского водзеня евиденциї, а „Нашо места” информую, медзи иншим, о схадзки Скупштини општини Кула, о початку роботи першей школи за ваготни жени у Жаблю, а єст и надосц вистки зоз Коцура.

„Економия” зазначела вельке совитованє за заградкарох у Новим Садзе на котрим участвовали и нашо привреднїки, а ту и одгуки нащиви министра польопривреди Бранислава Недимовича општини Шид.

Рубрика „Култура и просвита” збера упечатки о Централней преслави Националного швета Руснацох и пише о значносци доставаня Святосавскей награди, котру концом януара достала ОШ „Бранко Радичевич” зоз Савиного Села. Ту и звит зоз промоциї кнїжки Михала Рамача „Доволованє ясних видикох”.

„Мозаїк” пише прецо важне же Нови Сад преглашени за младежску престолнїцу Европи у 2019. року, а рубрика „Людзе, роки, живот” представя Михайла Хромиша зоз Австралиї, Меланию Новак Живанович зоз Коцура и Гелену Радич зоз Нового Саду.

„Духовни живот” пише як преславени Кирбай у Лурдескей каплїчки у Керестуре, а „Спорт” о пририхтованьох наших фодбалерох за ярню часц першенства.

Як додаток у тим чишлє вишло „Руске словечко”.

