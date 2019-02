ВЕРБАС – Традицийни бал у Вербаше котри орґанизує КПД „Карпати” будзе отримани 16. фебруара у ресторану „Краль”, односно у дакедишнїм Клубу „М”, а почнє урядово на 20 годзин.

Уходнїца на бал кошта 1 000 динари и мож ю поручиц у Дружтве, або на число телефона предидателя Славка Барановского 064 179 52 41.

Шицких на балу очекує богата вечера и томбола, а грац будзе оркестер „Карпати” котри предводзи Барни Папуґа.

