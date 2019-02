Польопривреднїком представени актуалносци

ДЮРДЬОВ – У Ловарским доме у Дюрдьове, вовторок 12. фебруара, отримане преподаванє за польопривреднїкох и статкарох, и за шицких заинтересованих и за други конари привреди, як и за кредити и покраїнски конкурси.

На преподаваню гуторели двоме фаховци зоз Польопривредней совитодавней фаховей служби АП Войводини з Нового Саду. Срдянов Татомир бешедовал о прешлорочних урожайох, статистики количества урожайох вецей сортиментох, алє и о стану вєшенї пошатих и посадзених житаркох.

Милан Делич гуторел о актуалних конкурсох за польопривреднїкох, статкарох, пчоларох, потим за мини пивари, месари и млєкари, дзвиганє пластенїкох, механїзациї за наводньованє и друге, та и о ИПАРД конкурсох, а медзи нїма и средства за нови трактор.

На преподаваню гуторел и Златко Беґлербеґович, фаховец зоз Продуктней берзи ад Нови Сад котри гуторел о ценох у нашей держави, а найвецей о житаркох, алє и о новосци же польопривреднїки можу предац свойо урожаї прейґ Продуктней берзи. Вецей информациї мож достац на їх сайту www.proberza.co.rs.

Свойо продукти, котри нови на нашим тарґовищу, а по походзеню су зоз Русиї, гуторели представителє подприємства Aleox Agro Нови Сад.

Шицких присутних на початку преподаваня привитал Милош Шовлянски, представитель ОЗЗ „Родне польо” зоз Дюрдьова котре порядно и вше у фебруаре орґанизує преподаванє котре тримаю фаховци зоз Польопривредней совитодавней фаховей служби АП Войводини Нови Сад.

