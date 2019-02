Министер Дьордєвич ше стретнул з представнїками борецкей орґанизациї

ШИД – Министер роботи, занятосци, борецких и социялних питаньох Зоран Дьордєвич, стретнул ше вчера зоз представнїками Здруженя войново воєних инвалидох општини Шид.

Дьордєвич поинформовал борцох и представнїкох їх фамелийох же ресорне министерство пририхтує такволани кровни закон за борцох хтори реґулує шицки питаня з тей обласци, хтори тераз у 12 законох и других предписаньох.

Министер додал же буджет министерства за борецки потреби зоз коло 50 милиони динари у прешлим, звекшани на 100 милиони динари у тим року. Вон поволал здруженє же би участвовало на конкурсох министерства за средства за роботу здруженя и же годни вецей здруженя зоз вецей општинох конкуровали вєдно.

Пре лєпше функционованє здруженя и його роботу, министер Дьордєвич здруженю у Шидзе подаровал лап топ.

