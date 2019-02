З роботу обиходзи планету

Адорян Чизмар зоз Коцура, 24-рочни леґинь, уж скоро три роки роби на ладї. После законченя Штреднєй школи у Руским Керестуре, за туристичного технїчара, нє мал дзеку предлужиц у тим напряме, алє жадал шицко цо и векшина младих – добре ше препровадзиц, а и заробиц.

Як ши одлучел же пойдзеш робиц на ладю?

Адорян Чизмар: Док сом бул мали, моя сушеда робела на ладї. Одмалючка ми то була цикава робота. Кед сом одроснул, почал сом виглєдовац дакус вецей о тей роботи. Нє мал сом дзеку предлужиц школованє, а мал сом жаданє видзиц дацо нове, надумал сом же злучим хасновите и красне.

Яки условия треба сполнїц ше биш бул прияти робиц на крузеру?

АЧ: Завиши од роботи хтору знаце робиц. Єдно з нєобходних условийох, же ше муши мац 21 рок. Треба знац язик хтори компания подрозумює, а то найчастейше анґлийски язик. Школа хтору сом закончел нє була пресудна за тоту роботу, алє за даяки роботни места є пресудна, напр. електричар, механїчар… Треба приложиц диплому о здобутим образованю, найсц аґенцию и приявиц ше. Потим, аґенция контактує з вами, маце пойсц на интервю и чекац чи сце прияти.

Хтору ти роботу робиш?

АЧ: Робим як месар, пририхтуєм месо за кухарох. Режем швиньске, говедзинове месо, и обрабям рибу и морски плоди. Месарску роботу сом научел у Новим Садзе у єдней велькей индустриї меса.

Кельо тирва контракт и од чого то завиши?

АЧ: Углавним шицки маме контракти на шейсц мешаци, алє то може завишиц од нациї до нациї. Пре розлични закони державох, мож направиц вименки.

Як випатра єден твой роботни дзень?

АЧ: Робим 12 годзини, у двох зменох. Ладя пристава на копно скоро кажди дзень, пре туристох.

Хтори ши континенти, односно держави обишол потераз?

АЧ: Обишол сом шицки континенти сиверней гемисфери, а тераз, концом 2018. року, першираз сом ишол до Австралиї. Од Япону, Китаю, Тайланду, Тайвану, Виєтнаму, Шри Ланки по Дубаи, Йордан, Греческу, Италию, Чарну Гору…

Хторе место на це охабело найвекши упечаток и прецо?

АЧ: Плажи на Карибох, Аруба, Eagle beach. Нєстварне морйо, писок прекрасни, наисце єдно дожице хторе чежко описац. Тиж так, и варош Синґапур, єдноставно, єден варош хтори таки напредни же у нас нє мож анї задумац таке. Будинки хтори у нас архитекти лєм рисую, там насправди постоя. Вельо шветла и желєнїдла, наисце приклад же єден таки вельки варош може буц и напредни и мац строги закони, а з другого боку, буц шлєбодни и освидомени. Єдино ми ше нє пачело же вожа по лївим боку.

Чи мож на ладї формовац приятельства?

АЧ: Вшелїяк. Я ещи вше мам контакт зоз людзми хторих сом упознал на ладї, и зоз нашима, и з людзми хтори напр. зоз Филипинох, ЗАД, Китаю… Кед ше людзе сцу дружиц, вше ше найдзе способ же бизме ше нашли на даєдним океану.

Цо биш совитовал младим хтори роздумую о одходу на ладю, алє су нєсиґурни?

АЧ: Перше и найглавнєйше, одлучиц цо би сцели робиц. Мож ше презнац на интернету, постоя розлични форуми дзе людзе хтори уж робя на ладї чераю искуства. Тиж так, мож контактовац и даяку аґенцию и дознац шицко цо вас интересує. Треба ше добре информовац о роботи хтору сцеце робиц, як є плацена, яки условия…

Як длуго плануєш робиц на крузерох?

АЧ: Нє знал бим точно одвитовац на тото питанє. Затераз ми там барз добре, и вироятнє останєм на ладї док у моїм родним краю нє будзе вигодно занїмац ше зоз дащим цо ми будзе приношиц и задовольство и еґзистенцию, лєбо можебуц кед надумам засновац фамелию. До теди ещи вше мам волї путовац и обисц планету.

(Опатрене 40 раз, нєшка 40)