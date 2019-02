Святосавска награда найвекша чесц за єдну школу

Найвекша чесц и припознанє за роботу и закладанє єдней школи то вшелїяк доставанє Святосавскей награди, котру уручує Министерство просвити Републики Сербиї.

Тото вельке припознанє концом януара достала и ОШ „Бранко Радичевич” зоз Савиного Села, перша и затераз єдина у вербаскей општиниШкола „Бранко Радичевич” у Савним Селу остатнї роки свою роботу подзвигла на високи уровень, а о квалитету и роботи тей школи шведоча и числени припознаня. Школа ше може похвалїц зоз награду „Др Дьордє Натошевич” котру додзелює АП Войводина, награду општини Вербас, награду Биґз-видавательства и Блиц-жени за найкрасши школски двор, як и диплома зоз вельку златну медалю за квалитет образованя на 13. Медзинародним сайме образованя „Путокази”.

За єден таки успих заслужни цали школски колектив, алє директор ОШ „Бранко Радичевич” Рахман Тиґань уложел найвецей усиловносци, упартосци и бул тота локомотива котра подзвигла угляд савиноселскей школи на таки високи уровень.

– Святосавска награда потвердзенє добрей роботи цалого школского колективу и дава нам мотивацию же бизме предлужели по драги по котрей зме рушели. За награду нас предложел предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, та и сам тот факт, а з оглядом на тото же було ище школи у општини котри за свою роботу и резултати на екстерней евалуациї з боку Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою оценєни зоз максималну оцену 4, то вельке припознанє за нашу школу. У предходних 3 рокох и 3 мешацох достали зме вкупно 8 значни награди котри школи принєсли аж 2 000 000 динари, а нам вельо помогли же бизме нєшка були на таким високим уровню – гварел директор ОШ „Бранко Радичевич” Рахман Тиґань о припознаню котре школа достала.

Школа у Савиним Селу тиж так пестує мултикултуралносц и мултиетнїчносц, а дзекуюци Дружтву за руски язик, литературу и културу школяре од 2008. року маю можлївосц учиц и руски язик котри преподава Еуфемия Планкош зоз Руского Керестура, занята у ОШ „Бранко Радичевич” у Савиним Селу.

– У тей школи робим уж 29 роки. Робела сом як наставнїца музичного, а остатнї 15 роки робим як учителька, а попри свойого оддзелєня хторе мам, бо понеже ше у нашей школи руски язик учи як виборни предмет, та я уж два роки и тото преподавам. Єден период ше у школи попри сербского учело и мадярски, словацки, руски и українски язик. И барз добре функционуєме и дополнюєме ше и цо ше дотика програмох, догваряме ше з другима наставнїцами, напр. з наставнїцу мадярского язика. За означованє Дня школи вше нам даю и точки хтори ми, национални меншини, пририхтуєме и так ше представяме з нашу роботу, язиком, литературу и културу – гвари Планкошова.

– На виборним предмету руского язика маме петнацецеро дзеци, од першей по осму класу и подзелєни су до двох ґрупох. Заинтересованосц кеди яка, а ученє идзе досц чежко, понеже ше руски язик у Савиним Селу досц траци у фамелиї, та и сами родичи го нє знаю и прето посилаю дзеци же би го голєм у школи научели. Алє, ниа, заш лєм, доходза, учиме ше кельо можеме, рисуєме, шпиваме, рецитуєме и танцуєме и читаме „Заградку” – толкує Планкошова.

Вельке припозанє котре того року достала ОШ „Бранко Радиичевич” тиж так дало мотивацию и другим школом у општини Вербас же би ше и вони потрудзели пренайсц средства, идеї и стимуловац школярох же би цо лєпше учели, доказовали ше и же би ше и їх школа єдного дня нашла у конукренциї за єдно таке високе припознанє як цо то Святосавска награда.

ОКРЕМНА ПОТРИМОВКА НАЦИОНАЛНИМ МЕНШИНОМ

– Кед у питаню медзилюдски и медзинационални одношеня у школи, котри барз важни, та и у тим сеґменту я барз задовольна, уж ту робим трицети рок и у зборнїци уж мойо школяре зо мну робя и барз крашнє ше складаме, розумиме и помагаме єдни другим, так же зме наисце зложни, та робиме у приємней атмосфери. Мушим повесц же нас директор, як национални меншини, окреме потримує у активносцох очуваня язика и писма, вше нам винчує и нашо националне швето и нїґда нє забува на нас – гварела учителька Еуфемия Планкош.

