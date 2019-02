РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 15. януара з початком на 19 годзин, у просторийох Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур будзе отримана седма по шоре схадзка Совиту МЗ.

На дньовим шоре плановане прилапйованє записнїку зоз прешлей схадзки, приношенє Одлуки о прилапйованю финансийного звиту за 2018. рок, як и розгварка зоз членами ДОД о купованю огньогасного камиона.

