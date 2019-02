У церкованей сали преподаванє отрима о. Кулич

КОЦУР – Нєшка, на швето Стритениє, у церковней сали коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, на 15 годзин будзе отримане преподаванє о церковней историї Руснацох.

На преподаваню буду визначени податки о Руснацох котри ше пред вецей як 260 роками приселєли на тоти простори, будовали церкви и пестовали свою виру и церковни живот. Преподаванє отрима паноцец професор о. др Яков Кулич, а заинтересовани на преподаваню годни дознац яка наша церковна история, а окреме о значносци преглашеня епархиї св. Миколая.

