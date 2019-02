ДЮРДЬОВЕ – На ютре, 16. фебруара, будзе отримани Ловарски бал у орґанизациї Ловарского дружтва „Дюрдьов” з того нашого места.

Бал почнє на 19 годзин, а грац будзе Тамбурови оркестер „Да зна зора” Госцом за вечеру будзе понукнути ґулаш зоз сарнї, мишане месо, колачи и богата томбола.

Бал ше отрима у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

