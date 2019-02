Вишло фебруарске число часописа за дзеци „Заградка”

НОВИ САД – Як дзеци означели 17. януар – Националне швето Руснацох, шведочи рамик фебруарского числа часописа „Заградка”, дзе фотоґрафиї зоз шветочней програми отриманей у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, а на 18. и 19. боку читаче можу пречитац як тото Швето означене у других наших предшколских установох и школох.

У януару школяре у цалей Сербиї мали и Школску славу Святи Сава, та тей подїї пошвецени цали 2. бок.

У першей часци часописа єдна народна прикарпатска приповедка, потим стихи и приповедки руских писательох: Силвестера Д. Макая, Мирона Колошняя, Мирона Будинския, а у рубрики „Облачок до швета” представена кнїжка „Сара и януар за два дзивчата” чий автор Зоран Пеневски, добитнїк награди „Раде Обренович” за найлєпши роман за дзеци и младих обявени 2018. року.

У „Малей заградки” кратки стихи о птицох вжиме, о подшнїжнїкох, и єдна индийска басна, а ту и илустрациї за вифарбйовнє и рисунки предшколских дзецох.

Школярски литературни и подобово роботи инспировани зоз жимскима шветами, роспустом и домашнїма любимцами.

За розвагу ту два Забавни боки на хторих лавиринт и ище койяки задатки за „мозґанє”, а за остатнї бок вибрани найкрасши рисунки сотруднїкох зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова.

