Поетски вечар за Дзень залюбених

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” традицийно ше означує Дзень залюбених, а того року штредньошколци з тей нагоди 13. фебруара орґанизовали Поетски вечар.

На Поетским вечаре госц бул поета Ґоран Блаґоєвич зоз Србобрану хторому то нє перше госцованє у тей Школи, а привитала го педаґоґиня Любица Няради.

Поета Блаґоєвич познати и як одлични рецитатор, та ше представел зоз любовну поезию зоз своєй найновшей трецей збирки, и любовнима стихами других познатих сербских поетох.

У музичней часци зоз своїм добераним наступом нащивительом вечар прикрашели ґимназиялки Марина Роман, Йована Ноґавица и Саня Чизмар. На поетским вечаре у публики були ґимназиялци з руских оддзелєньох з професорками Еуфемию Чизмар и Люпку Малацко, як и школяре бивателє у интернату.

За школярох основней школи за Дзень залюбених була планована театрална представа хтора пре хороту ґлумца одказана.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)