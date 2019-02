Почали роботнї Червеного крижу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера почала серия роботньох хтори орґанизує општинска орґанизация Червени криж з Кули, а роботнї водза школярки керестурскей Ґимназиї другей класи руского оддзелєня Марина Надь и Сара Планчак и ґимназиялка трецей класи сербского оддзелєня Ивана Веселинович.

Роботнї буду на общу тему гуманих вредносцох за цо ше нєдавно обучели и млади керестурски школярки на окремних едукацийох, дзе достали и сертификати як волонтерки Червеного крижа.

Вчерайшу роботню Надьова и Планчакова отримали школяром двох оддзелєньох трецей класи основней школи, на тему – гуманосц. Циль роботньох освидомиц школярох одмалючка о правих вредносцох хтори треба пестовац у нєшкайшим дружтве.

На роботньох присутни були и представительки Червеного крижу з Кули, як и професорки класней настави и педаґоґиня керестурскей Школи.

