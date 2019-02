Шлїдуюцого тижня нє будзе настави анї у єдней школи

СЕРБИЯ/РУСКИ КЕРЕСТУР – По одлуки Министерства просвити одн. министра Младена Шарчевича у шицких школох у Сербиї пре ширенє ґрипи предлужени жимски школски розпуст на цали щлїдуюци тидзень, а войводянски школски календар будзе мац у тим периодзе претаргнуце у настави.

Таки допис же шлїдуюцого тижня нє будзе настави, вчера пополадню сцигол и до керестурскей Основней и штеднєй школи „Петро Кузмяк” од покраїнского секретара за образованє Михала Нїлаша, сообщела за Рутенпрес директорка Школи Хелена Пашо Павлович.

Як стої у допису, настави нє будзе од 18. по 24. фебруар, а перши наставни дзень пондзелок 25. фебруар. Тоти наставнї днї хтори так буду препущени Школи буду надополньовац по розпорядку яки им познєйше будзе послати зоз ресорного Министерства одн. Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

