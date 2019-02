Пошвецена винїца Мирослава Сокола

БИКИЧ – Вчера, на швето Святого Трифуна, защитнїка винїцох и винїцарох и на подручу шидскей општини винїцаре почали символичне орезованє грозна, а на дзепоєдних местох отримани и обряди пошвецаня винїцох.

У Бикичу обряд молитви и пошвецаня служени у винїци познатого винїцара и продукователя вина Мирослава Сокола, а служели о. Михайло Режак, парох у Шидзе и декан сримски о. Владимир Еделински Миколка, парох у Беркасове.

Парох Еделински з тей нагоди и наказовал, а после символичного орезованя лози иста и прелята зоз вином, символично, же би дала добри урожай.

