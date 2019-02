О дуалним образованю як симбиози теориї и пракси

СУБОТИЦА – На сходзе пошвеценим дуалному образованю, хтори отримани у Городскей хижи у Суботици, хтора пионир у запровадзованю тей пракси, винєшени искуства трох фахових школох зоз того городу, як найлєпши приклади добрей пракси з тей обласци, а тиж и з двох зомборских штреднїх школох.

Одвити на питаня покля сцигло дуалне образованє хторе злучує привреду и систему образованя на прави способ, та образує школярох же би наисце були фахови у вибраних занїманьох, дали представителє Министерства просвити, Привредней комори, привреднїки, представнїки локалней самоурави, фахових школох и сами школяре.

На сход була поволана и делеґация керестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” у хторей були директорка Хелена Пашо Павлович, педаґоґиня Любица Няради, секретар Михайло Надь и три школярки зоз напряму Туристични технїчар.

