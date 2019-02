Патриотизем и еґзистенция

Школяре закончуюцих класох стреднїх школох од того школского року буду на годзинох мац преподаваня о одбрани. Даєдни з темох котри буду учиц у другим полрочю то улога Войска у системи одбрани, лєбо Воєна обовязка и цивилна защита. Уводзенє тих змистох до школох иницировало Министерство одбрани прето же, як потолковали, „одредби Закона о воєней, роботней и материялней обовязки стредньошколцох дефиную як катеґорию гражданох котра би требали здобуц знаня и схопносци за потреби одбрани жеми у условийох позарядового и воєного стану“.

Плановане же ше одбрана будзе учиц на штирох школских годзинох у другим полрочю. Нє знам кельо знаня о одбрани отечества мож здобуц на штирох годзинох, алє озда тоти котри програму здумали знаю. Ми у основней и стредней школи, у даєдних класох, мали предмет котри ше волал ОНО и ДСЗ – Общенародна одбрана и дружтвена самозащита. На годзинох углавним було опущено, прето же зме учели цильовац зоз пушки, давац штучне диханє и реанимировац пластичну бабку котра здабала на правого чловека, єдни другим зме закруцали ґази и фатьоли на нїби покалїчени руки, ноги и глави, а шмердзацу ґумову ґаз маску зме учели швидко положиц на твар. Писали зме до теки як ше треба справовац кед почнє воздушна опасносц, кеди треба поспущовац ролетни, викапчац струю и ґаз у квартелю, кеди одбегнуц до пиньвици… Як реаґовац на „Атомски здесна”. Углавним, нє мушело ше нїч учиц напамнят, шицки зме мали з того предмету петички и то нам було главне.

Як єден зоз цильох новоуведзених после деценийней павзи, годзинох наведзене и „пестованє патриотичних чувствох“ при школярох. Нє мала сом ше нагоду питац школяром яки їх патриотични чувства, алє як мож видзиц кажди дзень, по числу тих котри з куфром одходза робиц до европских жемох або прейґ океану, думам же су по тим питаню досц нєзаинтересовани. Же видзели цо их чека кед останю у держави, та себе лєпшу будучносц планую далєко оталь. Окреме у Войводини, дзе припаднїки националних меншинох углавним маю матични держави, до котрих тиж одходза робиц и жиц. Патриотични чувства на єдним, а борба за еґзистенцию на другим боку. Млади нє жадаю жиц як їх родичи, котри робя за менєй як 300 евра кажди мешац и трапя ше повиплацовац рахунки, та думам же уж мож предпоставиц котри „чувства” буду моцнєйши.

Бешедовало ше, нє раз, и о тим же би ше ознова уведло воєни рок, алє затераз ше нє зна чи тото останє лєм идея, чи зажиє, прето же то кошта. Млади коментаровали же кед би ше наисце уведло служенє войска, же би теди ище швидше попаковали куфри и пошли до иножемства. Держава муши буц барз креативна же би єй ше удало затримац людзох, окреме тих котри би требали здобуц знаня за єй одбрану.

