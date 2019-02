Моц, верткосц и схопносц

Вовторок вечар нащивели зме Школу „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а у физкултурней сали нас дочекали мали ґимнастичарки, хтори тот спорт тренираю лєм коло пол рока, алє уж з лєгкосцу робя гвизди, шпаґи, мости, багинди и друге.

Секцию ґимнастики того школского року уведол наставнїк физичного воспитаня Славко Пап, а у Керестуре ше тот спорт уж барз давно нє тренирало.

– Гоч то нє моя дисциплина, сцел сом започац секцию ґимнастики у Школи, бо сом видзел же дзивчата на одпочивкох руцаю премет странце, односно гвизди и робя рижни акробатики. Ґимнастика барз добри спорт, ту важна верткосц цела, еластичносц, цо при таких дзецох барз значне. У тих рокох як вони, ше и почина, розвиваю ше моторични способносци – потолковал наставнїк Пап.

Коло дзешец дзивчата зоз другей, трецей и штвартей класи Основней школи ґимнастику тренираю раз тижньово, а шицки з нїх нам гварели же ше им барз пачи тот спорт.

– Найбаржей ше ми пачи кед преврацаме багинди, робиме гвизди, стоїме на рукох. Любела бим научиц премет назадок. Ґимнастика добра за похребцину, а будземе и мудрейши – гварела нам Марґарета Чизмар, а єй пайташка Василия Пап додала же тренинґи нє напарти.

– Гееей, любела бим раз буц професийна ґимнастичарка. Вельо патрим на Ютюбу ґимнастичарох як вежбаю, та дацо и там научим – додала вона.

Як и у каждим спорту, и у ґимнастики найважнєйше перше ше добре зограц, та и керестурски ґимнастичарки на початку тренинґа коло 15 минути цело уводза до векших напорох, а потим прескакую маґарца, ходза по греди, преврацаю багинди напредок и назадок, робя премет странце и други вежби.

Кед зме одходзели зоз їх тренинґу, Яна Варґа поволала шицких зантересованих же би ше ґу нїм придружели, бо, як нам гварела, ґимнастика добра за розвиванє косцох и за похребцину, а на тренинґох ше и добре дружа.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)