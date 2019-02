Чловек добрей души

Нє прешол мешац як на беоґрадским онлайн порталу „Висти” обявене же Михайло Хромиш зоз далєкей Австралиї, помогнул двом фамелийом у нашей жеми хтори барз чежко жию. Наволал редакцию „Вести” у Сиднею и уплацел тисяч долари же би на тот способ голєм дакус олєгчал живот Факичовим и Зекичовим на Пештеру. Дошли зме до Михайла, хтори нєшка з найблїзшима жиє у Бризбейну, у своєй дзешатей децениї живота.

„Висти” обявели же Михайло найвироятнєйше найстарши їх читатель, понеже му 94 роки, а ми дознаваме и тото же є доброго здравя, сам ше о себе стара, отримує обисце, чита новини и помага кому може.

Так було и нєдавно кед у новинох хтори у Сиднею виходза на сербским язику, у рубрики „Гуманитарни мост”, пречитал же двом фамелийом треба помоц.

ДАРОВАТЕЛЬ З КОНЦА ШВЕТА

Факичова шейсцчлена фамелия барз скромно жиє, а оцец хтори би требал буц слуп фамелиї, чежко хори. Кед Михал пречитал же и у Зекичових, хтори маю три дзивчата и сина нє лєпше, и же лєдво витримую од мешаца по мешац, нє роздумовал, до рукох вжал телефон и розпитал ше як тим фамелийом може помогнуц.

Помоц у пенєжу перше сцигла до беоґрадского дописовательства „Висти”, а вец и на адреси спомнутих фамелийох хтори жию у пештерскей обласци у валалох Набоє и Клече. Обидва фамелиї подзековни свойому даровательови з другого конца швета, Михайлови Хромишовому, Руснакови, родом зоз Дюрдьова.

МНЄ ШЕ НЄ БАРЗ ИШЛО

У марцу того року будзе точно 45 роки як Михал спаковал куфри и зоз супругу Фемку, трома дзивчатми и сином пошoл жиц до далєкей Австралиї. Пошол на свойо 49 роки, нє прето же им ту, як гварел, у Дюрдьове, дачого хибело, баржей прето же там уж жили Михалово троме браца и родзина.

– Я бул тот хторому ше нє барз ишло – щири Михал. – Роками сом у валалє робел у Задруґи на одкупе, а любел сом робиц жем. Мал сом дванац ланци своєй, а брал сом и под аренду. Алє, браца волаю… Гваря же нам у Австралиї будзе лєпше, а и дзивчатом ше ишло, вони ше уж почали дзивчиц, ша найстаршей Ружици було 17, 18 роки. Пристал сом, цо же сом могол, а тото цо барз добре, то же сом и у Австралиї робел тото цо сом любел – зоз жему и на жеми. Моєй шестринїци син мал вельку фарму, та сом ше му опитал же чи ми да з нєй одорац же бим могол и дацо посадзиц. Вон ше зложел, а я ше дал до роботи – приповеда наш собешеднїк.

МАМ ДОБРУ ФАМЕЛИЮ

Садзели Хромишово и бостану, и други култури, тримали крави, конї баржей пре задовольство як пре хасен. З рока на рок куповали жеми, з єдним словом – ґаздовали. Михалово дзеци: Ружица, Владо, Владислава и Маґдалена ше вишколовали, добре познаходзели, попристановяли… Михал уж 35 роки у пензиї, вше дацо кончи, роби, гонї ”пасата” и цеши ше же є у 95. року живота, а шорово нє бул анї хори, анї у дохтора.

– Нє можем ше поносовац, а и нє мам на цо, здрави сом и ище можем шицко сам. Уж дванасти рок як моєй Фемки нєт, алє ме мойо дзивки часто наволаю, и приду. Син як син, гоч нє так часто, и вон ше озве, зайдзе… Знаце, мам барз добри дзеци, слава богу же так. И дзеци и унучата. Нєт два роки як ме мой найстарши унук Йонатан замодлєл же бим з нїм пришол до Сербиї, до Дюрдьова. Сцел видзиц дзе зме дакеди жили, дзе му росла мац… Шицко сом му поуказовал, гоч то уж нє таке як цо було док зме жили на валалє пред 45 роками. Алє, шерцо ми було полне, таке же лєм, окреме як нас там привитали, помогли… А мушим припознац же нє прейдзе дзень, а да на свой родни край и на свой Дюрдьов нє подумам. Точна тота присловка же „Дзе ше птица лягнє, там ю шерцо цагнє” – гвари на концу Михал Хромиш.

НА НЄВОЛЮ НЄ МОЖЕ ЗАДЖМУРИЦ

– Ту у Австралиї роками читам новини „Вести” и так сом дознал за два фамелиї хторим сом помогнул. То нє прето же би ше о мнє писало, нє робим то прето, алє им наисце сцем помогнуц. Пред даскельома роками сом помогнул и єдней фамелиї з Баїней Башти хтори маю барз хорого хлапца. Бул сом го и опатриц кед зме з унуком були у Сербиї. Моя дзивка Маґдалена пречитала же так чежко хори лєм 11 особи на цалим швеце. Я нє мог на таке джмуриц и нїч нє превжац – гвари Михал.

И ДЗИВКА ВЕЛЬКИ ГУМАНИСТА

Михайло бул єден з єденацецерих дзецох Йовґена и Маґдалени Хромишових хтори мали пейцох синох и шейсц дзивки. Михал бул найстарши медзи братами, а нєшка остал зоз штирома шестрами. Єдна у Австралиї, два жию у Горватскей, а штварта у Зомборе. Хромишово маю вельку родзину, алє их уж и у Австралиї єст тельо же нє можу пошедац за вельки стол. Михал барз люби же так, и же його наймладша дзивка гоч нє ма дзеци, усвоєла двойо зоз Африки, та ше о хлапцови, хтори у кочику, нєпреривно стара.

