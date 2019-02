Наш общи интерес

Подобно як и прешлих рокoх, у Плану роботи новинох „Руске слово” и за тот рок єдна з важнєйших точкох же би ше предлужело и унапредзело сотруднїцтво нашого медия зоз Националним совитом рускей националней меншини у Сербиї. Нє (лєм) прето же Совит номинално снователь глашнїка по руски „Руске слово”, алє прето же у явним и общим интересу читательох же би благочасово и цо ширше були информовани о роботи тей кровней институциї кед слово о културней автономиї, односно меншинских правох хтори сполнюю Руснаци у тей держави.

Попри порядного провадзеня активносцох, инициятивох и вообще роботи Националного совиту през информативни жанри, насампредз у рубрики Тижньовнїк, новини „Руске слово” на своїх бокох и у тим року обезпеча одредзени и єднаки простор за шицких членох Националного совиту Руснацох, же би мали нагоду и можлївосц явносци и читачом представиц свойо становиска о актуалних дружтвених темох хтори ше дотикаю и уплївую на живот рускей заєднїци.

Кажди член Пиятого зволаня Националного совиту Руснацох достал понукнуце и можлївосц два раз до рока ше явно представиц з авторским (особним) написом о резултатох своєй роботи, або своїх становискох о подїйох и обставинох у рускей заєднїци, За тото наменєни ексклузивни простор у рубрики „Анатомия нашого часу”, котра ше находзи на цалим другим боку тижньовнїка „Руске слово”.

На тот способ, новини „Руске слово” обезпеча єднаки простор за становиска шицких поєдинцох, як и шицких опцийох заступених у Националним совиту Руснацох.

Циль такей нашей инициятиви остава як и дотераз – же би ше гражданє, гласаче и читателє новинох „Руске слово” упознали зоз поєдинєчну активносцу каждого члена Националного совиту Руснацох, зоз роботу Одборох и Роботних целох. На таки способ ше обезпечи ище транспарентнєйши увид до функционованя Националного совиту Руснацох. Понеже з новим Статутом одредзене же кажди член Совиту муши активно участвовац и у роботи його Одборох и Роботних целох, прешвечени сом же становиска сообщени на таки способ достаню ище векшу кредибилносц, а читаче квалитетни информациї о роботи своїх представительох. Наздаваме ше тиж же публики приблїжиме роботу Националного совиту Руснацох, и источашнє злєпшаме квалитет „Руского слова” и явного информованя у свойофайтовим друкованим явним сервису по руски.

